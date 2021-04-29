ندى القلعة: أنا الأكثر إثارة للجدل (عاملة غلبة) والوسط الفني أشبه بالغابة





نددت الفنانة ندى القلعة في برنامج من (الآخر كدة) على قناة النيل الأزرق مع الإعلامية إسراء عادل، باتهامها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتغني في اوبريت للجيش بحثاً عن الأضواء، وقالت: لست بحاجة إلى تسليط الأضواء فالجميع يعلم أن القلعة من أكثر الفنانات التي تثير الجدل(عاملة غلبة)، مبررة مشاركتها في الأوبريت بأنه واجب وطني.

ونفت القلعة شائعة منعها من الغناء في دولة جنوب السودان، موضحة أنها لم تمنع بل تغنت من داخل القصر الجمهوري بحضور عدد من الرؤساء الذين كانوا حضوراً، وقالت (أنا فنانة سودانية من حقي أغني في أي متر في السودان طالما أحمل الجنسية السودانية).

صحيفة السوداني