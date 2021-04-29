شعراء وملحنان يمنعون فرقة (عقد الجلاد) من ترديد أعمالهم





اتفق عدد من الشعراء والملحنين الذين تعاملوا مع فرقة (عقد الجلاد الغنائية)، على منع الفرقة من ترديد أعمالهم التي تغنت بها. وقاموا بتوكيل محام لرفع الدعوى، الذي قال إن الشعراء والملحنين كلفوه بإخطار الفرقة باتفاقهم على منعهم ترديد أعمالهم اعتباراً من اول من الأمس الثلاثاء المواقف 27/4/2021.

والشعراء هم: أسرة الراحل محجوب شريف، الأستاذ قاسم أبو زيد، الأستاذ عاطف خيري، الأستاذ عبد الوهاب هلاوي، الأستاذ التجاني حاج موسى، الأستاذ عبد القادر الكتيابي، الأستاذ عثمان بشرى، الأستاذ جمال حسن سعيد، الأستاذ يحيى فضل الله، الأستاذ قاسم أحمد.

والملحنان هما: شمت محمد نور، الأستاذ مجاهد عمر. هذا وقد صاحب إعلان المقاطعة بين الشعراء والملحنين وعقد الجلاد إحباط واستياء وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومحبي فرقة (عقد الجلاد).

وقالوا بحسب صحيفة الجماهير، إن الانشقاقات طالت حتى الصرح العملاق (عقد الجلاد)، وعبروا عن ذلك من خلال منشورات وتعليقات متعلقة بالموضوع. وقد أعلنت الفرقة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن إقامة حفلها في موعده الذي يصادف اليوم الخميس 17 رمضان.

الخرطوم: (كوش نيوز)