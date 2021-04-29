الجبلية تعتذر لجمهورها وتصف ما قالته بسوء فهم





بعد أن أثارت الجدل عقب التصريح الخطير الذي أطلقته والذي جزمت فيه بعدم إرتدائها للحجاب نسبة لطبيعة عملها ،شن الجمهور هجوم عنيف على الجبلية وذلك عقب إستضافتها في برنامج (ريفريش) وصار ينتقدها بسبب ماقالته. وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد عرفت الجبلية خطأ قولها وسرعان ما نشرت بوست على صفحتها الشخصية قدمت فيه إعتذار لجمهورها حيث قالت إنها لم تفهم مضمون السؤال الذي طرحه عليها محمد لذلك اعتذرت لمعجبيها قائلة (انا غلطت وبعتذر عن سوء الفهم الحصل ولكم العتبي).

الخرطوم:(كوش نيوز)