بسبب ضعف ذخيرتها العلمية ..شذي عبدالله تقع في قبضة الجمهور وتثير دهشتهم





أثارت الفنانة شذي عبدالله دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي عندما عجزت عن عدم معرفتها بالصحابي الملقب بي (الفاروق) وذلك عقب إستضافتها في برنامج (الكورة واطة) الذي يبث على شاشة قناة أنغام الفضائية ويقدمه الفنان احمد الجقر. وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) وجه عدد من مشاهدي الحلقة إنتقادات لاذعة لشذي عبدالله عن عدم المامها بالمعلومات العامة فيما وصفها آخرون بضعف ذخيرتها العلمية واعتبروا إن مثل تلك المعلومات سهلة والاطفال يكونون ملمين بها منذ الصغر.

الخرطوم: (كوش نيوز)