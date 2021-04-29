رابطة الدوري الإنجليزي تدرس “إيقاف اللعب” لإفطار اللاعبين





تدرس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مع حكام المباريات اعتماد “توقف اللعب” في حال كان هناك لاعب صائم في المباراة ليتسنى له كسر صيامه كما حدث في مباراة ليستر وكرستال بالاس. (وبحسب العربية نت) سيتحدث الحكام مع قادة الفريقين قبل المباريات المسائية للسماح بإيقاف الوقت وإفطار اللاعبين المسلمين، وتود رابطة الدوري أن يتحدث الحكام لقادة الفرق قبل ركلة البداية في الوقت نفسه الذي يُسأل فيه الفريقان عن ركوعهم لمكافحة العنصرية قبل اللقاء من عدمه. وهذا سيسمح للاعبين المسلمين بالإفطار بعد غروب الشمس كما حدث في لقاء ليستر سيتي وكرستال بالاس، عندما أفطر الفرنسي ويسلي فوفانا والسنغالي شيخو كوياتي خلال المباراة الماضية، ليقوم الأول بشكر حارس مرمى كرستال بالاس والدور ي الإنجليزي ككل. وتعد حادثة يوم الاثنين الماضي الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب ما قال “سكاي” البريطانية بأن يتوقف اللعب تماما كيف يسمح للاعبين تناول المشروبات وكسر الصيام.

الخرطوم (كوش نيوز)