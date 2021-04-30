مجموعة الكندو ترفض الجلوس مع سوداكال





رفضت مجموعة عضو مجلس المريخ محمد موسى الكندو التي تضم الى جانبه كلا من علي اسد وهيثم الرشيد وخالد أحمد المصطفى اية مساومات او مخطط للجلوس مع رئيس النادي آدم سوداكال مؤكدة التمسك بالخيار الديمقراطي الذي تم المضي فيه فيما يتعلق بقيام الجمعية العمومية واعلان عزل رئيس النادي وتسيير الاعباء من قبل المكتب التنفيذي الى حين انتخاب مجلس ادارة جديد، وبحسب المعلومات فإن المجموعة تلقت اتصالات من بعض الجهات التي تسعى من اجل محاولة لم شمل مجلس ادارة النادي الحالي بيد أن المحاولة باءت بالفشل نظرا لرفض عدد من اعضاء مجموعة الكندو اي خطوة للتقارب مع سوداكال بحجة أن الاخير مراوغ ولا تجدي الجلسات التفاوضية مع شخصه.

السوداني