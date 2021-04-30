القبض على “سائق هايس” اعتدى على ايقونة الثورة السودانية





قالت ايقونة السودانية، رفقة عبد الرحمن، الشهيرة بـ “صائدة البمبان”، انها دوّنت بلاغاً جنائياً في مواجهة احدى سائقي المركبات العامة، وذلك لتعديه عليها بالضرب، الأربعاء الماضية.

وتعود حيثيات الحادثة إلى خلاف بين رفقة وسائق المركبة حول تعرفة الرحلة، ما دفع السائق للإعتداء عليها بالضرب. ووجدت الحادثة استنكارا واسعا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك عقب نشر فتاة لوقائع الإعتداء على رفقة من قبل السائق خلال مشوار لها وسط الخرطوم.

وكتبت رفقة على منشوراً على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، الجمعة، أكدت فيه تدوّينها بلاغاً جنائياً ضد السائق الذي اعتدى عليها. كما أكدت القبض عليه بواسطة الشرطة وايداعه حراسة القسم الشمالي بالعاصمة الخرطوم.

وأشارت إلى أن البلاغ تم تدوينه تحت المادة 143 من القانون الجنائي السوداني المتعلق بإستخدام القوة الجنائية.

واشتهرت رفقة خلال ثورة ديسمبر، بتلقفها لعبوات الغاز المسيل للدموع، وإعادتها لقوات مكافحة الشغب، حتى اصبحت تُعرف بـ “صائدة البمبان”.

(كو ش نيوز)