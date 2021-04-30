رياضية
مجلس الشباب والرياضة ولاية الخرطوم يؤكد الاهتمام بالكونغ فو
أكد الأمين العام للمجلس الأعلي للشباب والرياضة بولاية الخرطوم ، الأستاذ صلاح زين العابدين الاهتمام برياضة الكونغ فو ، ووضع كافة إمكانات الوزارة لتطوير اللعبة والنهوض بها .
وأبدى الوزير بحسب ( سونا) بعد مشاهدته عروض الكونغ فو بمركز شباب أمدرمان مساء الخميس ، أبدى إعجابه باللعبة والعروض الفردية والجماعية في “التاولو والساندا” التي قدمتها مجموعة من لاعبي اتحاد الكونغ فو ومؤسسة المرتقي التعليمية ، معلنا رعاية المجلس لبطولة الكونغ فو عقب شهر رمضان المبارك ، و دعا الي تأهيل مراكز الشباب والرياضة .
وحيا الماستر محمود ابو احمد (مدرب الفريق) الحضور، وقام بتكريم العميد محمد عبد المحسن رئيس الاتحاد ، ونائبه مولانا عبد الرحمن صالح ، كما قام بتكريم أمهات وآباء طلبة مدارس المرتقى لما بذلوهو من جهد كبير ممثلا في كأس التميز والابداع.
( كوش نيوز)