الهلال يعود للتدريبات علي ملعبه .. والبعثة تتاهب للانتظام في معسكر اعدادى مغلق بالقاهرة





من المنتظر ان تغادر بعثة الهلال الي العاصمة المصرية القاهرة وذلك من اجل الانتظام في معسكر قصير هناك بعد ان امن الجهاز الاداري والفنى عليه.

الفريق يتدرب بملعبة

عاد فريق الكرة بنادى الهلال إلى مواصلة الاعداد علي ملعبه وذلك في مران اجري امس الجمعة وهى أول حصة تدريبية في فترة التحضيرات الحالية، وذلك بعد إنتهاء أعمال الصيانة بالاستاد، وقد اكد الهلال على ان حصة التدريبية عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

الفريق تدرب بالدار

أدى فريق الكرة بنادى الهلال، مراناً بدار الرياضة، تحت إشراف الجهاز الفنى وذلك تأهباً للنصف الثاني من ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ وكأس السودان القومي، وعرفت الحصة التدريبية غياب المدافع الايفواري واتارا الذي خضع لتدريبات صاله منفرداً، هذا وعمد ريكاردو من خلال الحصة التدربية على زيادة الجرعات التكتيكية بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لتطبيق وتنفيذ العمل التكتيكي والفني.

أوتارا يخضع لفحوصات

اكدت الوحدة الطبية بنادي الهلال ان لاعب الفريق العاجي الجنسية واتارا قد تعرض إلى اصابة في تدريب الفريق، وسيخضع لبعض الفحوصات الطبية للكشف على حجم إصابته..والتاكد من سلامته.

ريكاردو: الهلال يسير للأفضل

اشاد المدير الفني للهلال البرتغالي ريكاردو فورموسينهيو باداء اللاعبين في التدريبات الاعدادية لمباراة القمة وابان ان الهلال يسير الى الافضل وانه يتوقع ان يرتفع نسق الاعداد مع مرور الايام قبل المواجهة المرتقبة امام الندي التقليدي المريخ ويصل الهلال إلى درجة عالية من الجاهزية الفنية والبدنية خلال معسكر الفريق بمصر .

صحيفة الصيحة