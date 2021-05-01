المريخ يواصل تحضيراته قبل التوجه للقاهرة





أجرى فريق الكرة بنادي المريخ حصة تدريبية بملعب دار الرياضة أمدرمان وإستمر التدريب الذي أشرف عليه المعد البدني عمر صباحي لزهاء الساعة والنصف، وشهد المران مشاركة “33” لاعباً، وإشتمل على الإحماء البدني، وقد شهد مران الفريق حضور الأستاذ الصادق صالح جابر نائب الرئيس للشؤون المالية والإستثمار، وكان مسؤول العلاج الطبيعي الدكتور صلاح برسي قد أخضع النجم عماد الصيني لتدريبات منفردة، وواصل المريخ تدريباته المسائية أمس الى حين موعد المغادرة للعاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت لمزيد من الاستعدادات للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز وكأس السودان القومي.

صحيفة الصيحة