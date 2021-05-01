وكيل هالاند يكشف موقف “الفتى الذهبي” من قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة





صرح مينيو رايولا، وكيل أعمال النرويجي إيرليغ هالاند، بأن لدى ريال مدريد وبرشلونة القدرة على التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند، رغم الظروف المالية الصعبة للطرفين بسبب جائحة كورونا.

قال مينيو رايولا في مقابلة أجراها مع صحيفة “آس” الإسبانية: “هالاند مثل جميع النجوم، يضع كرة القدم في المقام الأول ولا يوجد أي طريقة أخرى، يفعل هذا رونالدو وإبراهيموفيتش، يجعلون كرة القدم محور حياتهم، وهالاند لا يعرف أي مطاعم موجودة في دورتموند، ويدرس كثيرا كيف يمكنه التحسن ويتدرب بشكل قوي، وبالنسبة لي الأبطال هم أبسط الأشخاص”.

ورد رايولا على سؤال حول سفره المفاجئ إلى برشلونة ومدريد مع والد هالاند، قائلا: “لن تصدق السبب إذا أخبرتك الحقيقة، كان يرغب والد هالاند في الذهاب إلى ماربيلا، وأنا أيضا كنت أريد السفر، لتهنئة لابورتا وكذلك مدريد، وقمنا بجميع الأمور سويا، وأسافر بنسبة 99% ولا يعرف أحد وجهتي”.

وحول ما إذا كانت تلك الجولة لأغراض إعلانية: “الأغرب هو عدم وجود بوابة خاصة في مطار برشلونة، وهناك يتواجد الصحفيين 24 ساعة، وأعتقد أنهم كانوا ينتظرون فنانة مشهورة، ليسوا مصورين رياضيين، ولكن في نفس الوقت لا يوجد شيء لإخفائه، وأنا أتحدث كثيرا مع مدير برشلونة وخوسيه أنخيل سانشيز في الريال”.

وقال رايولا إن هالاند لم يخبره برغبته في الفريق الذي يريد اللعب فيه، ويتعين عليه إخباره بهذا عندما تكون الأمور واضحة وحينها سيجهز قائمة بالأندية، وتقديمها له، ولكن الآن لا يستطع فعل هذا، ولكن ما يعرفوه حاليا هو أن دورتموند تحدث بشكل صارم وأخبره بأنه ليس للبيع وهذا أمر مؤكد.

وشدد وكيل هالاند على أن النادي الألماني لا يرغب في بيع اللاعب، ولكنه ترك الباب مواربا، بقوله: “هذا ما قالوه، لهذا علينا الانتظار لمعرفة هل ستستمر هذه الرغبة حتى 1 سبتمبر”، وكشف أنه يفكر في رحيل هالاند على عكس إدارة دورتموند.

وردا على سؤال حول من سيدفع لهالاند أكثر، أندية الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ” أم الدوري الإسباني “الليغا”، أجاب قائلا: “هالاند يروق له أمرين: تسجيل الأهداف لأنه مثل رونالدو أو زلاتان، ولديه هوس إيجابي بالفوز بالألقاب، وبالطبع سيختار أين سيحصل على هذه الأشياء، وعندما يصل عرضا من نادي مثل برشلونة أو ريال مدريد بهذا التاريخ الكبير، لا يمكن رفضه، وباريس سان جيرمان بدأ في الدخول لمجموعة الكبار، والسيتي يحاول الوصول ويوفنتوس دائما متواجد، وكذلك يهمه البطولة التي سيلعب فيها، وسان جيرمان يلعب في أسوأ ليغا بين الكبار، وفي إسبانيا هناك صراع بين 3 أندية على اللقب، وفي ألمانيا يوجد دوري قوي، ولكن دائما نعرف من يفوز”.

وحول قدرة ريال مدريد تحمل نفقات هالاند والتعاقد معه، قال : “لا أعلم في الحقيقية مسألة تحمل نفقاته، لأنني لم أدرس أموره المالية، ولكنني أعتقد أنه يستطيع شرائه، ولكن السؤال هل يستطيع الريال تحمل عدم شراء هالاند؟ وماذا عن برشلونة؟”.

وأضاف “وضع برشلونة معقد ولكن ليس مستحيلا، هذا هو عمل رئيس النادي، الأمر نفسه ينطبق على اللاعبين والأندية، القطار يمر وعليك أن تعرف ماذا تفعل، تركبه أو لا، وهذا هو السؤال الكبير”.

ويحظى “الفتى الذهبي” إيرلينغ هالاند (20 عاما)، الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 110 مليون يورو، باهتمام كبار أندية أوروبا، وذلك بعد أن تألق بشكل لافت مع بوروسيا دورتموند، الذي سجل له 33 هدفا في 34 مباراة، منها 10 في سبع مباريات ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الجاري.

العربية نت