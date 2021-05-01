بعثة المريخ إلى القاهرة على دفعتين





أنهى نادي المريخ السوداني، كافة الإجراءات المتعلقة بسفر بعثة الفريق، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على دفعتين انطلاقًا من مساء السبت. ويغادر المريخ إلى القاهرة لإقامة معسكر تدريبي مكثف لمدة أسبوعين، تحت إشراف مدربه الإنجليزي لي كلارك، ومدرب الأحمال المصري إسلام جمال. ويستعد المريخ لخوض آخر مباراتين له بالدور الأول من الدوري السوداني الممتاز، أمام حي الوادي والهلال ويبلغ حجم بعثة المريخ 37 فردًا من العاصمة الخرطوم، وينضم إليها بالقاهرة، لي كلارك وإسلام جمال. وينطلق الفوج الأول من البعثة ويضم 18 لاعبًا، مساء اليوم بحسب موقع كورة، رفقة مدير الكرة أنس نصر الدين، وسليمان بشير عن المكتب التنفيذي والعلاقات العامة أما الفوج الثاني سيتوجه للقاهرة، بعد الإثنين. وتسببت حجوزات الطيران، في انقسام بعثة المريخ، للسفر إلى القاهرة، على دفعتين.

الخرطوم ( كوش نيوز)