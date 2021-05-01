تبديد القلق حول مباريات السودان في تصفيات المونديال





بدد حسن عبد الله برقو، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني، القلق حول توقيت خوض “صقور الجديان” لمباريات تصفيات مونديال 2022 يأتي ذلك بعدما اعتادت منتخبات وأندية الكرة السودانية، على خوض مبارياتها عصرًا، بسبب مشكلات الملاعب المحلية. وقال برقو، الذي يرأس لجنة تأهيل ستاد الهلال “المنتخب الأول سيخوض مباريات تصفيات المونديال، في المساء على ستاد الجوهرة الزرقاء، بدلًا من وقت العصر”. وأضاف وفق موقع كوورة “قطعنا شوطًا بعيدًا خلال فترة قصيرة، بالتنسيق مع لجنة تطبيع الهلال، لتأهيل ستاد الجوهرة الزرقاء، خاصة في المدرجات والإضاءة”. وتابع “رئيس لجنة تطبيع الهلال، دفع مليارات خلال الأيام الماضية، حتى يطابق ستاد الجوهرة الزرقاء، معايير المباريات الدولية”. ونوه “أتقدم بخالص الشكر والتقدير على تلك التضحيات الضخمة”. وأتم “نملك الوقت الكافي للاستمرار في تأهيل ستاد الجوهرة الزرقاء، وذلك حتى يونيو المقبل”.

الخرطوم ( كوش نيوز)