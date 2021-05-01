شداد يلتقي لجنة المدربين ومجلس الأكاديميات





شهدت قاعة الاستاذ محمد الشيخ مدني بمباني الاتحاد السوداني لكرة القدم السبت ، لقاء البروفسيور كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، لجنة المدربين في الاتحاد، ومجلس الأكاديميات، وذلك بحضور البروفيسور محمد جلال نائب رئيس مجلس الادارة – رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء – والدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد، والاستاذ الدخيري فضيل عضو مجلس الادارة – نائب رئيس لجنة المدربين. ورحّب شداد بحسب (سونا) بالحضور وقال انهم أهدروا عامين في حل مشاكل رخص التدريب الافريقية، وتأخروا في تكوين لجنة المدربين، والتي لم تتوقف عن الحراك منذ تكوينها وعملت بطاقة جبارة عبر رئيسها الاستاذ عمار الصادق الذي اعتذر عن الاجتماع بداعي الاعياء، وأضاف انهم استقدموا المدرب الجزائري الأصل الألماني الجنسية آيت عبدالملك الذي قدم الكثير وحقق الاضافة المطلوبة فيما يلي التأهيل. وابان رئيس الاتحاد ان هناك مناهج مبعثرة، ولايوجد منهج مؤمن عليه ومتوافق مع مناهج الاتحادين؛ الدولي والقاري، وقد تم التدارس لفترات طويلة حول أهلية الاستيعاب للمدربين والشروط، والمستويات والفئات العمرية للتخصصية في التدريب، ومستوى الشهادات، وقد تم اضافة اثنين من الشباب (لؤي الحلاوي، واحمد عليان) ليكونا عوناً للإدارة الفنية في الاتحاد . وقال شداد لابد من توحيد المنهج التدريبي، والعمل على توثيقه وتقديمه بطريقة علمية تواكب المتطلبات ويتوافق مع الواقع في السودان.. وقدم سرد حول مناهج التدريب وتطورها على مختلف الأصعدة ؛ عالمياً، قارياً، ومحلياً، وأبان ان ما قدمه مقترح من جانبه، وللجنة المدربين، ومجلس الأكاديميات الحق في قبوله أو تعديله، او تغييره، وفي الختام لابد من تقديم منهج متكامل لكل الفئات خلال شهرين، تشهد إقامة ورش واجتماعات والعمل على تجميع وطباعة المنهج المنشود بحضور ايت عبدالملك، وأمنّ البروف شداد على رئاسة الأستاذ أحمد بابكر مدير الادارة الفنية في الاتحاد للجنة المختصة بتصميم المنهج التدريبي في الاتحاد السوداني لكرة القدم.. من جانبه قال البروفيسور محمد جلال ان المنهج التدريبي يجب ان يكون مفصلا بعدد الساعات، والشق العملي والجانب النظري، وتحديد الاعمار والمستويات للمدربين، وابان ان دراسة التدريب لا يشترط ان ترتبط بالفراغ من ممارسة كرة القدم، وأبان ان منهج الاتحاد ليس بالضرورة ان يرتبط بأي مؤسسات اكاديمية ، بل يخضع الى مناهج الفيفا والكاف وعدد من الخبرات المكتسبة التي تم التوثيق لها في السودان.. الى ذلك قال الدكتور حسن ابوجبل ان الاتحاد ظل يتكفل بكل الورش ويعمل على دعم كل برامج التأهيل، وأضاف ان اللقاء يعتبر في الجانب العملي للمرتكز الأهم في كرة القدم ، والتي لن تتطور مالم يتطور التدريب، وقال انه سبق وان شارك إلى جانب الاستاذ أحمد بابكر في ورشة بالجزائر في ذات الصدد، وفيها تم التأكيد على ضرورة تطوير عملية التأهيل في مختلف المستويات بالتدريب.. وقدم الحضور بمختلف مسمياتهم مشاركات هادفة، عامرة بالافادات ، وفيها جرى عصف ذهني حول سير عمليات التأهيل، وآلية إكمال عمل تكوين المنهج ، وذكر البروف شداد انه خلال تواجده بالدوحة قدم الدعوة إلى خبير مناهج في الاتحاد الاسيوي من أجل زيارة السودان، للاطلاع على المنهج المزمع تقديمه، وإكماله في بحر الشهرين القادمين، حتى يكون بصمة حقيقية ونقلة فعلية في العمل التدريبي بالسودان .

الخرطوم ( كوش نيوز)