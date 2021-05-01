السوباط: الهلال يسع الجميع ونعِد بظهور مختلف للفريق في الدورة الثانية للممتاز





وعد رئيس نادي الهلال هشام السوباط بظهور فريق كرة القدم بشكل مختلف خلال الدورة الثانية من الدوري الممتاز .

و قال السوباط خلال كلمته في الإفطار الذي نظمه مجلس الإدارة السبت ، إنهم بذلوا جهد كبير خلال الفترة السابقة من أجل إسعاد الجماهير ، وأضاف (فريق الكرة سيكون في أفضل حال ممكن خلال الفترة المقبلة ).

و أشاد بالدعم الكبير الذي قدمه الرئيس الفخري للنادي تركي آل الشيخ ، مشيراً إلى أن الفريق سيغادر إلى القاهرة للدخول في معسكر تحضيري للدورة الثانية من الدوري الممتاز .

و طالب بالإلتفاف حول الهلال و أضاف “الهلال يسع الجميع” ، مشيراً إلى عمل المجلس بتفاهم و تناغم تام ، و نفى في الوقت ذاته وجود خلافات داخل المجلس .

باج نيوز