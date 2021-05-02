شاهد.. برنس الكرة السودانية وإعلامية لامعة يثيران ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير حديثة





اهتمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان بصور تم نشرها حديثاً للاعب الكرة والإعلامي الشهير محمد مصطفى الشهير باسم (البرنس) وإعلامية معروفة.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد تم التقاط الصور الحديثة للاعب السابق والإعلامية المتألقة فاطمة الكباشي التي عملت بعدد من القنوات والإذاعات السودانية.

ولم يكشف متداولوا الصور عن المناسبة التي ظهر فيها الثنائي وأكتفت الصفحات بوضع عنوان للصور (الإعلامي ولاعب كرة القدم البرنس مع المذيعة اللامعة فاطمة الكباشي.

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن اللاعب محمد المصطفى الذي رشحه المتابعون لخلافة الأسطورة البرنس هيثم مصطفى قدلعب لقطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ على التوالي ثم حي العرب بورتسودان قبل أن يعود للمريخ ويختم مشواره الرياضي بالعرضة جنوب, وبعد تركه للكرة أصبح البرنس إعلامي معروف وذلك عبر برنامجه المثير للجدل (عشرة ونسة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين