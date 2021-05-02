مجدداً .. السعودية تعيد باخرة ماشية إلى الموانئ السودانية





أرجعت السلطات السعودية “السبت” الباخرة (مبروكة 11) من ميناء جدة إلى ميناء سواكن وذلك بسبب تدني المناعة ليرتفع عدد البواخر التي تمت إعادتها من المملكة مؤخراً نحو 28 باخرة.

ووفقاً لقرار تحصلت مصادر مطلعة على نسخة منه، اتخذت السلطات السعودية قراراً بإعادة باخرة تحمل شحنة من صادر المواشي إلى مصدرها بالبلاد، بسبب مخالفة الشحنة اشتراطات نسبة كفاءة التحصين لمرض حمى الوادي المتصدع.

وبحسب صحيفة الحراك السياسي، فإن قرار الإرجاع بالرقم (295) الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية نص على إرجاع الباخرة (مبروكة 11) بكامل حمولتها إلى موانئ البلاد، وبلغت شحنتها (7228) رأس من الضأن وعدد (114) رأساً من الجمال.

الخرطوم (كوش نيوز)