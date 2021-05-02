لجان المقاومة تعلن عن مليونية في ذكرى فض الاعتصام لاسقاط الانقاذ الثانية





أعلن 23 جسماً من لجان المقاومة والثوار اعتزامهم تسيير مليونية في التاسع والعشرين من رمضان الجاري والذي يصادف مرور عامين على مجزرة فض الاعتصام ، ودعت تلك الاجسام لاسقاط ما أسمتها بالنسخة الثانية للانقاذ.

وقالت الاجسام الثورية في بيان لها (أخذنا العزم بعد نفاذ الصبر وانتهاء كل الفرص لحكومة حسبنا أنها وطنية ثورية لتحقيق أهداف شعبنا الذي ثار ضد نظام الديكتاتورية والظلم والقتل والتشريد والفساد، الا أننا خاب فألنا فيهم وتفاجأنا أنهم النسخة الثانية للانقاذ في ثوبها المتخفي بالثورية، والدليل على ذلك حماية الكيزان دون محاكمة ، والتستر على المجرمين والمفسدين والتنكيل بالشرفاء والوطنيين والثائرات والثوار الأحرار، واتهمت اللجان القوى الحاكمة بأنها باعت الوطن في سوق النخاسة منحنية ومتبعة للمحاور الأجنبية فيما تشهد البلاد انهياراً في الاقتصاد والأمن والتعليم وترد في الخدمات.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة