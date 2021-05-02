عبد القادر سالم .. سفير الإنسانية





(دو)

عبد القادر سالم، مطرب وموسيقار سوداني مواليد الدلنج بولاية جنوب كردفان عام 1946هو مطرب وملحن عرف واشتهر على مستوى السودان وخارج السودان منذ العام 1971م، وله من الإنتاج الفني ما يزيد عن أربعين أغنية مسجلة بالإذاعة السودانية كما له نحو عشر أغنيات مسجلة على طريقة الفيديو كليب، تم تصويرها بمنطقة كردفان وغيرها محفوظة بالتلفزيون القومي.

(ري)

وهو أيضاً باحث في مجال الموسيقى التراثية السودانية عامة وموسيقى منطقة كردفان على وجه الخصوص. وقدم العديد من المحاضرات والندوات والأوراق العلمية حول التراث الغنائي، وله إسهامات بالكتابة للصحف. تخرج عبد القادر سالم من معهد إعداد المعلمين بالدلنج ثم اشتغل معلماً حتى تم ابتعاثه للالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح.

(مي)

بالدفعة الثانية للمعهد عام 1970 حيث نال درجة البكالريوس. في العام 2002 كان عنوان أطروحته لنيل درجة الماجستير «الغناء والموسيقى لدى قبيلة الهبانية بجنوب كردفان ». ونال درجة الدكتوراه في الفنون {موسيقى} من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في 2005 عن أطروحته “الأنماط الغنائية بإقليم كردفان ودور المؤثرات البيئية في تشكيلها”.

صحيفة الصيحة