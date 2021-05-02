استجابة للمذيعة إسراء .. فاعل خير يدفع مليون جنيه لنزيلة بسجن أم درمان





استجاب فاعل خير بحسب(اليوم الأول) للنداء الذي أطلقته المذيعة إسراء سليمان، عبر شاشة قناة النيل الأزرق لمساعدة نزيلة ظلت بسجن النساء لثلاثة أعوام بعد دخولها في مديونية مالية بسبب شراكة تجارية مع أحد التجار بسوق أم درمان، لم يكتب لها النجاح وأودت بها للسجن إلى حين السداد.

وفور إطلاق النداء وعرض قصة النزيلة، تدخّل فاعل الخير وقام بدفع مبلغ مليار جنيه قيمة المديونية، لتُودِّع السيدة، أسوار السجن وسط زغاريد ودموع النزيلات.

المذيعة إسراء، أبدت سعادتها بسرعة الاستجابة من فاعل الخير وخروج النزيلة من السجن، وقالت إنّ أهداف برنامج (دهاريب) الأساسية هي إبراز المشاكل والقضايا المسكوت عنها وإيجاد حلول الأزمات بالاستفادة من روح الشهر الكريم.

وزفت إسراء البشرى بوجود تحركات أخرى يقودها أحد الخيِّرين لدفع دية نزيلة شابة محكوم عليها بالإعدام في قضية قتل لم ترتكبها لكنها تسترت عليها، وتمنت أن تكلل التحركات بإخراج النزيلة بعد دفع مبلغ الدية.

صحيفة السوداني