



أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من فخ مضيفه أودينيزي (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك في الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفاجأ البرازيلي ناهويل مولينا، مدافع فريق أودينيزي، أصحاب الأرض، بهدف مبكر سجله، في الدقيقة العاشرة من انطلاق صفارة البداية.

ولكن رونالدو “صاروخ ماديرا” رد الصاع صاعين، بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين (83 من ضربة جزاء، و90) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “الفريولي” في مدينة أوديني.

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رونالدو يقطع صيامه بعد 430 دقيقة

02.05.2021 | 18:16 GMT

رونالدو يقطع صيامه بعد 430 دقيقة

/Alessandro Garofalo / Reuters

أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من فخ مضيفه أودينيزي (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك في الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفاجأ البرازيلي ناهويل مولينا، مدافع فريق أودينيزي، أصحاب الأرض، بهدف مبكر سجله، في الدقيقة العاشرة من انطلاق صفارة البداية.

ولكن رونالدو “صاروخ ماديرا” رد الصاع صاعين، بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين (83 من ضربة جزاء، و90) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “الفريولي” في مدينة أوديني.

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وأحرز النجم البرتغالي “صاروخ ماديرا” هدفه الأول بعد 430 دقيقة من صيامه عن التهديف، فلم يسجل أي هدف في آخر ثلاث مباريات خاضها في “الكالتشيو”، أمام كل من جنوى وبارما وفيورنتينا، بينما غاب عن مباراة أتالانتا بعد أن شعر بعدم الراحة في التدريبات، ليحطم رقمه القياسي “الأسوأ” بقميص “البيانكونيري”، عندما غاب عن معانقة الشباك على مدار 359 دقيقة في الموسم الأول له مع “السيدة العجوز” (2018-2019).

ورفع الدون رونالدو رصيده إلى 27 هدفا، ليعزز تربعه على عرش صدارة هدافي الدوري، مبتعدا بفارق 6 أهداف عن ملاحقه المباشر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، بطل الدوري.

ورفع يوفنتوس رصيده بدوره، بعد هذا الفوز إلى 69 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب “الكالتشيو”.

بينما توقف رصيد أودينيزي عند 39 نقطة، ويحتل المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري.

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