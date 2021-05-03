دراسة.. فيتامين له قدرة هائلة على التخلص من النسيان





كشفت دراسة جديدة عن فيتامين له تأثير كبير على ما وصف بـ”ليونة” الدماغ ووظائفه العامة، الأمر الذي يعزز قدرة الذاكرة بشكل كبير ويساعد الإنسان على حفظ وتذكر المعلومات.

حيث يمتلك الدماغ قدرة هائلة على التكيف مع بيئته، وتُعرف هذه القدرة على التعلم المستمر وتكوين ذكريات وحفظها وتذكرها باسم “المرونة أو اللدونة الدماغية”.

وتعتبر التغييرات التي تطرأ على بنية ووظيفة نقاط الاشتباك العصبي، وهي نقاط الاتصال بين الخلايا العصبية حيث يحدث الاتصال واحدة من أهم الآليات التي تلعب دورا محوريا في مرونة الدماغ.

وقد قام علماء في بحث جديد نشر في مجلة ” eLife” العلمية، باستئصال قطعة بشرية من القشرة الدماغية محضرة من عمليات استئصال جراحية عصبية ومعالجتها بمحلول من مشتق فيتامين “أ” وهو حمض الريتينويك الشامل لمدة 6-10 ساعات.

وقد أظهرت التجارب أن المشتق عزز اللدونة المشبكية في القشرة البشرية البالغة على وجه التحديد، وزاد حجم العمود الفقري الشجيري وعزز قدرته على نقل الإشارات.

بالإضافة إلى ذلك وجد العلماء أن عضية جهاز العمود الفقري، وهي بنية موجودة في بعض الفقرات الشجيرية، كانت هدفاً لمشتق فيتامين “أ” وعزز اللدونة المشبكية بشكل كبير.

وتعمل هذه النتائج على تعزيز فهم المسارات التي تؤثر من خلالها الدماغية والتي قد تساعد في تطوير استراتيجيات علاجية جديدة لأمراض الدماغ بشكل عام، وتساهم النتائج في تحديد الآليات الرئيسية للدونة التشابك العصبي في دماغ الإنسان البالغ.

وتعزز اللدونة تنشيط عدد الاتصالات الموجودة بين الخلايا العصبية الدماغية وتعزز سريان المعلومات والبيانات بينها، الأمر الذي يرفع كفاءتها وقدرتها ووظائفها المختلفة مثل التعلم والذاكرة والاستجابة والإدراك.

الامارات نيوز