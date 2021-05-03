لجنة التفكيك: قرارا بإسترداد مشروع دواجن الحوارة للانتاج الزراعي والحيواني





أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، واستناداً على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020م، قرارا بإسترداد أسم العمل مشروع دواجن الحوارة للانتاج الزراعي والحيواني من محمد المصطفى حسين علي لصالح حكومة السودان – وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وأفاد القرارا أن تؤول كل الأصول الثابتة والمنقولة والأموال المسجلة بأسم مشروع دواجن الحوارة للانتاج الزراعي والحيواني لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وأن يُسجل أسم العمل دواجن الحوارة للانتاج الزراعي والحيواني لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي،

ووجه القرار الجهات ذات الصلة وضعه موضع التنفيذ.

الخرطوم: إعلام اللجنة