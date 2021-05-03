فورموسينيو يوافق على ضم سالم لمعسكر الهلال بالقاهرة





وافق البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، مدرب الهلال السوداني، على ضم حارس الفريق الدولي الأوغندي جمال سالم، لبعثة الفريق التي ستتوجه للقاهرة مساء اليوم الإثنين. وتراجع فورموسينيو عن تحفظاته السابقة بعدم اصطحاب اللاعب؛ لأنه تأخر كثيرًا في العودة للسودان بعد سفره لأوغندا لتمثيل بلاده في آخر مباراتين بتصفيات كأس الأمم الإفريقية. واتضح أن الحارس أصيب بفيروس كورونا، منذ منتصف الشهر الماضي، ولم يتعافَ منه إلا قبل عدة أيام، وعاد إلى السودان صباح أمس الأحد وظهر في الحصة التدريبية للهلال. وقدم اللاعب الأوراق التي تثبت إصابته بفيروس كورونا، والفحوصات التي تؤكد شفاءه منه، وعلى ضوء تلك التقارير وافق فورموسينيو، على ضم الحارس جمال سالم لمعسكر القاهرة. وقال عبد المهيمن الأمين مدير الكرة بالهلال بحسب موقع كوورة إنهم أبلغوا إدارة الرياضة بالنادي بقرار المدرب، وأن مشاركة جمال سالم تبدو ضرورة لأن الأساس في القاهرة هو معسكر يتطلب تجهيز جميع اللاعبين خلاله.

الخرطوم ( كوش نيوز)