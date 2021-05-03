خبير اقتصادي يطالب بوضع خارطة طريق لدفع عجلة الانتاج





طالب الخبيرالاقتصادي دكتور محمد الدجاك احمد استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم الى وضع خارطة طريق لدفع عجلة الانتاج فى القطاعات الانتاجية والتى تشكل عصب اقتصاديات البلاد كالزراعة والصناعة والمعادن وغيرها وصولا لمرحلة التعافى الاقتصادى المنشود . واشار وفق (سونا) الى ان اهم محاور هذه الخارطة تتمثل فى الالغاء الفورى للجبايات والرسوم المباشرة وغير المباشرة المفروضة على هذه القطاعات على الاقل لفترة معقولة من الزمن اضافة الى توجيه كافة موارد الدولة لدعم هذه القطاعات لاحداث معدلات النمو المطلوبة فى فترة قياسية مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة لاعادة هيكلة الاقتصاد وتحرير السوق بصورة كاملة بما فى ذلك سوق العمل وتبنى مبدأ الشفافية والوضوح والمسألة فى كافة العمليات والمعاملات البنكية والمصرفية وصولا لخلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للمستثمرين منوها الى ضرورة حل واحتواء مشكلات المستثمرين بالسرعة المطلوبة من خلال اصلاحات تشريعية وادارية فعالة على ان ترفع هذه التشريعات معدلات الامان وتعمل على تقليص نسب المخاطر فى العملية الاستثمارية فى البلاد .

الخرطوم ( كوش نيوز)