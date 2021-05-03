حميدتي: الاتحاد لن يجري أي تغيير في لجنة تطبيع الهلال





قال نائب رئيس إتحاد كرة القدم السوداني نصرالدين حميدتي إنهم لن يحدثوا أي تغيير في لجنة تطبيع نادي الهلال .

و أوضح نصرالدين في تصريح لـ”باج نيوز” أن قرار تشكيل اللجنة تم بقرار مجلس إدارة إتحاد الكرة و بالتالي لن يتم إعفاء عضو من اللجنة إلا إذا تقدم باستقالته .

و أضاف ” كل ما يدور عن تغيير في بعض الشخصيات و إضافة شخصيات جديدة في اللجنة غير صحيح و محض إفتراء” .

و أعرب نصرالدين عن سعادة مجلس إدارة الإتحاد بعمل اللجنة ، مشيراً إلى أنهم يتعاملون مع اللجنة ككتلة و ليس كأفراد و أضاف ” الحديث عن وجود خلافات أمر لا يهمنا لأن اللجنة تقوم بعملها على الوجه الأكمل و القرار بشأنها قرار مجلس” و تابع “المجلس لم يفكر في إتخاذ أي قرار تجاه اللجنة بإضافات أو تغيير أشخاص و هي ستواصل عملها كما هي ” .

باج نيوز