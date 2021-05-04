مجموعة بعربة تاتشر يحملون اسلحة كلاشنكوف يرتدون الزي النظامي ينهبون مواطنين في الخرطوم مبلغ 40 مليون جنيه ويطلقون عليهم النار





شهدت العاصمة السودانية مساء الإثنين جريمة مروعة حيث تعرض المواطنين عيسى وعلي بوكلن . لسطو مسلح وهما في طريق عودتهم من عمارة الذهب وسط الخرطوم الي منزلهم.

وبحسب الرواية التي تحصلت عليها صحيفة كوش نيوز أثناء عودة المواطنين لمنزلهم ومروهم في شارع الهواء تم الاعتداء عليهم بواسطة مجموعة يركبون عربة لاندكروزر (تاتشر) بدون لوحات يحملون اسلحة كلاشنكوف اثنين منهم يرتدون الزي النظامي وثلاثة منهم بملابس عادية موشحين وجوههم بشالات . تم اياقاف الضحايا وارقادهم ارضا وتم ضرب المواطن عيسى بطلق ناري في يده والمواطن علي أطلقت عليه رصاصة في رجله . وتمت نهب الضحايا الذين يعملون في مجال الذهب مبلغ وقدره 40 مليون جنيه معبئة في جوالات.

الخرطوم (كوش نيوز)