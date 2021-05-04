المريخ يواصل إعداده بالقاهرة وعقد لاعبيه يكتمل أمس





تسببت حجوزات الطيران، في انقسام سفر بعثة المريخ، التي غادرت إلى العاصمة المصرية القاهرة، لتغادر البعثة على دفعتين، الأولى غادرت يوم السبت من الأسبوع الجاري وترأس الفوج الأول وبلغ28 فرداً من بينهم 23 لاعباً، وكان من ضمنهم الثنائي الأجنبي، المهاجم النيجيري توني إديجوماريجوي ومواطنه قلب الدفاع إيميل أولمبيك، برفقة مدير الكرة أنس نصر الدين، وسليمان بشير عن المكتب التنفيذي والعلاقات العامة في المريخ، أما الفوج الثاني توجه للقاهرة، امس الإثنين، حيث غادر الثلاثي رمضان عجب بخيت خميس محمد الرشيد للقاهرة أمس للالتحاق بمعسكر المريخ المقام بالقاهرة، وينتظر أن يصل الثلاثي للقاهرة وينتظم في التدريبات بصورة راتبة، يذكر أن معسكر المريخ بالعاصمة المصرية القاهرة سيمتد لأسبوعين، ويعود الفريق من القاهرة لخوض المباراتين المتبقيتين من الدور الأول للدوري أمام كل من حي الوادي والهلال على التوالي.

صحيفة الصيحة