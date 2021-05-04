اتحاد الكرة يسدد ضربة قاضية المريخ ويهدد بإيقاف (11) لاعباً قبل مباراة القمة





وجه اتحاد الكرة عن طريق لجنة المنتخبات الوطنية اليوم (الثلاثاء) ضربة قاضية لمعسكر المريخ المُقام بالقاهرة وهدد بإيقاف (11) لاعباً ومنعهم من المشاركة في مبارة القمة المُؤتقبة.

وأرجع اتحاد الكرة تهديداته إلى أن بعثة المريخ غادرت إلى القاهرة بدون مخاطبة اتحاد الكرة ودون أخذ من أذن منه ونوه إلى أن إدارة المريخ على علم بأن هنالك تجمعاً للمنتخب الوطني يوم (16).

وأجرى رئيس لجنة المنتخبات الوطنية حسن برقو اتصالاً برئيس نادي المريخ آدم سوداكال وهدده بأنه في حال عدم وصول لاعبي المريخ المٌختارين في المنتخب قبل موعد موعد التجمع سيتم ايقافهم محلياً ولن يسمح لهم بالمشاركة في مباراة حي الوادي نيالا يوم 21 من الشهر الحالي ومباراة القمة يوم 24 بجانب الإيقاف من عدد من مباريات الدورة الثانية.

وعلم (باج نيوز) أن برقو قال لسوداكال (نحنا واقفين معاك تجي ترد لينا الجميل بالإضرار بإعداد المنتخب).

باج نيوز