وزير المالية: لم نتسلم مستردات إزالة التمكين





نفى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم تسلم وزارة المالية من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال عدداً من المواقع والعقارات المستردة لصالح الدولة. وقال جبريل بحسب صحيفة السوداني الدولية: “يقولون أنهم صادروا القائمة المذكورة وغيرها لصالح وزارة المالية ولكن لم تستلم وزارة المالية منهم شيئاً بصورة رسمية حتى اللحظة”. وعزا ذلك لجهة أن تحويل الملكية يحتاج إلى إجراء قانوني معقد. وشملت القائمة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مبنى منظمة معارج ونادي كافوري ورياض ومدارس المواهب وسناء مول التابع لمسجد النور و28 مجمعاً سكنياً بكافوري، المنصة الإعلامية لمؤسسة الأندلس وقناة طيبة، شركة دانفوديو القابضة.

الخرطوم (كوش نيوز)