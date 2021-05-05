سيمنس الالمانية تنشئ أكبر محطة كهرباء حرارية بالسودان





رحب وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد باستئناف عمل شركة (سيمنس) الألمانية بالسودان، مشيراً إلى أنها تعمل الآن على إنشاء أكبر محطة حرارية بالبلاد في موقعي قري وبورتسودان لإنتاج حوالي 900 ميقاواط من الكهرباء مايعادل 25 % من الانتاج الحالي لقطاع الكهرباء ، جاء ذلك لدي مقابلتة مدير شركة سيمنس بالسودان كرستوفر نابي (CHRISTOPHER KNABE) بحضور م يوسف الطاهر مدير شركة التوليد الحراري والمهندس خالد محمد الطيب مدير الإدارة العامة للاستثمار بشركة كهرباء السودان القابضة، وبحث اللقاء بحسب ( سونا) موقف تنفيذ المشروعات والتحديات التي تواجهها، وأشار إلى إكمال المشروعات القائمة في موقعي “قري وبورتسودان”، من شانها تسهم في رفع انتاجية الكهرباء لمقابلة الطلب ، معلناً عن استعداده لدفع العمل حتي تدخل المحطات الخدمة في اقرب وقت ، منوهاً الي تقديم دراسات مفصلة عن حالة وحدات الأعمال المطلوبة، لزيادة الجاهزية والاعتمادية ومعالجة التحديات ، داعياً شركة سيمنس لتوسيع استثمارتها في السودان لاسيما ان قطاع الكهرباء يشهد فرص متعددة من مشروعات طاقات الرياح والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة ، معتبراً شركة سيمنس شريك استراتيجي ولها قدرات فنية عالية وامكانيات توفير التمويل . من جهته، عبر مدير شركة سيمنس بالسودان استعداده لتقديم الدعم اللازم لاستكمال المشروعات القائمة، ورغبته بالتقديم في كافة مشروعات الطاقة في السودان، وعبر عن سعادته بعودة الشركة واستئنافها للعمل في السودان بعد رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد .

الخرطوم ( كوش نيوز)