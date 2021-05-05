ارتفاع كبير للدولار مقابل الجنيه السوداني والبنوك تنافس أسعار السوق الموازي





واصل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء، الإرتفاع في البنوك والسوق الموازي، وإستمر بنك السودان في زيادة تدريجية للسعر التأشيري لتتبعه البنوك حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 25 جنيهاً إعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م.

يوم الأربعاء 5 مايو 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 405.00 جنيهاً.

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 6 مايو 2021 م، وجاء السعر 400.21310 جنيهاً للدولار بينما بلغ السعر في بعض البنوك بالعاصمة السودانية يوم الأربعاء، 405 جنيها للدولار في سباق وتنافس مستمر مع السوق الموازي.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 25.2 جنيه.

الخرطوم (كوش نيوز)