يبدأ بلقاء فاركو .. الهلال يواجه ثلاثة من أندية الدرجة الثانية بمعسكر مصر





حدد الجهاز الفني لفريق الهلال مواعيد مبارياته الإعدادية بمعسكره القائم حالياً بالعاصمة المصرية القاهرة.

واختار البرتغالي “ريكاردو فورمسينهو” يوم غد الجمعة السابع من الشهر الجاري موعداً للتجربة الإعدادية الأولى.

وستكون المباراة الودية الثانية بعد يومين من تاريخ المواجهة الأولى أي يوم الأحد التاسع من مايو الجاري.

ويختتم الفريق المباريات الإعدادية في الثاني عشر من الشهر نفسه.

وتفيد متابعات )الصيحة) أن الهلال سيواجه في التجربة الأولى فريق “فاركو” ثم يلتقي “زد إف سي” في التجربة الثانية، قبل أن يختتم تجاربه بمواجهة “الإعلاميين” في التجربة الثالثة والأخيرة التي يعود بعدها إلى الخرطوم.

صحيفة الصيحة