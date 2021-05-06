جنود إثيوبيون ببعثة “يوناميد” في دارفور يرفضون العودة إلى بلادهم ويطلبون اللجوء





رفض أكثر من (100) جندي إثيوبي ضمن العاملين بقوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ”يوناميد“ بدارفور العودة إلى وطنهم الأصل (إثيوبيا) عقب إنهاء مهام البعثة في دارفور.

وتقدم هؤلاء الجنود بطلبات لجوء لدى معتمدية اللاجئين في السودن، أكدوا فيها عدم رغبتهم في العودة إلى وطنهم الأصل بسبب ما أسموه ظروفاً خاصة ومخاوف أمنية تعوق عودتهم.

ولفت مدير مكتب معتمدية اللاجئين بولاية شمال دارفور الفاتح محمد، (للصحفيين) إلى أن حوالي (119) من الجنود الإثيوبيين العاملين ضمن قوات بعثة “يوناميد” في مدينة الفاشر امتنعوا من العودة إلى وطنهم وفضّلوا البقاء في السودان، فضلاً عن تقدمهم بطلب لجوء، منوهاً إلى أنّ المعتمدية أجرت معهم بعض المعاينات وسجلتهم في كشوفاتها توطئة لتكملة الإجراءات اللازمة.

الفاشر: محجوب حسون

صحيفة السوداني