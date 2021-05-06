صحيفة فرنسية: ميسي على قائمة أولويات باريس سان جرمان





كشف تقرير فرنسي عن إصرار إدارة نادي باريس سان جرمان الفرنسي، على ضم قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، هذا الصيف.

ويبدي باريس سان جرمان اهتماما بضم ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة آخر يونيو القادم، ويصبح بعد ذلك التاريخ قادرا على الانضمام لأي ناد مجانا.

ورغم الأنباء التي تتحدث عن محاولات جارية من جانب إدارة “البلوغرانا” لإقناع ميسي بالبقاء مع النادي، إلا أن تقارير أخرى تشير إلى تجهيز باريس سان جرمان لعقد مغر للبرغوث، براتب أكبر من الذي يتقاضاه في الدوري الإسباني، وعلى مدار عامين، مع خيار موسم ثالث إضافي.

ووفق ما أوردت صحيفة “لو بيرسيان” الفرنسية فإن باريس سان جرمان مقتنع بقدرته على إقناع ميسي بالقدوم إلى ملعب حديقة الأمراء، وبأن النادي الباريسي بدأ في التخطيط للموسم المقبل معتمدا على وجود النجم الأرجنتيني في الفريق.

وأكدت الصحيفة أن النادي الفرنسي يسعى للتعاقد مع نجم مميز بحجم ميسي، إلى جانب الظهير الأيمن إيدرسون رويال، لاعب برشلونة المعار إلى ريال بيتيس، وكذلك لاعب وسط، حسبما نقلت “آس” الإسبانية.

وإلى جانب هؤلاء اللاعبين، فإن إدارة باريس سان جرمان تعمل أيضا على إقناع كيليان مبابي ونيمار، لتجديد عقودهما التي تنتهي في صيف عام 2022.

ولفتت “لو بيرسيان” إلى أن باريس سان جرمان يدرك أن وجود 3 لاعبين في الفريق بحجم نيمار ومبابي وميسي، سيزيد من حجم الإنفاق، ولكنه يعي في الوقت نفسه أنه يمكن تحمل رواتب هذا الثلاثي لأن وجود لاعبين بهذا الحجم في الفريق سيزيد من الإيرادات الدعائية للفريق.

سكاي نيوز