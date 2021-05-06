الشرطة: سيتمّ التعامل بقوة القانون تّجاه أيّ محاولةٍ لإرهاب سلطات إنفاذه





حذّرت قوات الشرطة في السودان أنّها ستتعامل بقوة القانون مع كلّ دعوةٍ لنيل الحقوق بالقوة الجنائية أو أيّ محاولةٍ لإرهاب سلطات إنفاذ القانون بالدولة.

جاء ذلك في تعميمٍ، الخميس، أطّع عليه”باج نيوز”.

وأشارت إلى أنّ أيّ محاولاتٍ للتهديد أو نشر مقاطع للترويع وإثارة البلبلة سيتمّ حسمها بشكلٍ قاطعٍ وفقًا للإجراءات القانونية.

وأوضحت السلطات أنّه تمّ القبض على المواطن المعني، واتّخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته بقسم شرطة دائرة الاختصاص بإشراف النيابة، وأنّه سيقدّم للقضاء.

وأضاف بحسب التعميم”ما ذكره المواطن من تحريرٍ متهم من الحراسة أمر غير صحيح ويواجه من يرتكبه الإجراءات القانونية والمواطن المعني تم الافراج عنه بالضمانة”.

وهدّد مواطنون محتجون على حملات الشرطة لبيع الوقود بمدينة كسلا في مقطع فيديو، هدّدوا مدير شرطة كسلا بالتصفية وزعموا تحرير أحد منسوبيهم من حراسات الشرطة بحسب صحيفة السوداني الصادرة، الخميس.

وأعلن مدير شرطة ولاية كسلا أيمن حامد في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الصادرة، الخميس، عن القبض على ناشر الفيديو وتدوين بلاغ في مواجهته بقسم شرطة الأوسط تحت المواد”10″ و”14″ و”25″ و”26″ من قانون جرائم المعلوماتية للعام 2020.

باج نيوز