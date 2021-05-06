الجزيرة يتعرف على عقبات تدريس مادة التربية المسيحية





إلتقي دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة بمكتبه صباح اليوم أعضاء تجمع معلمي التربية المسيحية بالولاية برئاسة الأستاذ يونان عمر خليفة سكرتير التجمع وبحضور مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية ومدير عام وزارة التربية والتعليم. حيث إستعرض رئيس الوفد العقبات التي تعترض تدريس مادة التربية المسيحية بسبب عدم توفر كتاب التربية المسيحية ونقص المعلمين والموظفين إذ أن جميع المعلمين يعملون بنظام التطوع دون مقابل مادي إضافة لمشكلة تجميع الطلاب المسيحيين وتدريسهم بالكنائس. ودعا لضرورة أن يدرس الطالب المسيحي بمدرسته وقال أن تدرس مادة التربية المسيحية بالولاية (بحسب سونا) شهدت معاناة كبيرة وعدم عدالة منذ الاستقلال حتي الآن مطالباً بإهتمام أكبر من قبل حكومة الولاية بهذه المشكلات .. من جانبه وأكد الأستاذ مأمون عالم مدير عام وزارة التربية والتعليم على العدالة في التوظيف وممارسة التعليم الديني وفق المناهج الدراسية المعتمدة من قبل المركز القومي للمناهج وأشار لحل مشاكل توظيف المعلمين في القريب العاجل .. فيما أكد والي الجزيرة أن الإحتراف بالتنوع هو جزء من الوعي الذي صنعته ثورة ديسمبر المجيدة.

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