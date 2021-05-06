التعليم العالي: الطالبة التي تقول بانها قد قبلت عن طريق السمسرة ليست في سجلات الشهادة





نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول ما يدور في بعض الوسائط بشان قبول طالبة في جامعة خاصة عن طريق سماسرة، مبينة أن الوزارة ليس في كشوفاتها موظف باسم، ياسر محمد أحمد الطاهر .

ونوه بيان للوزارة اليوم أن الرقم الجامعي المذكور في الوسائط لا يخص القبول لشواغر التعليم الخاص، وذكر بأن القبول لشواغر التعليم الاهلي والخاص مازال التقديم لها مستمرا للتنافس.

ونوه البيان بأن الطالبة بهجة عبد الله سر الختم التي قيل انها قبلت لهذا العام بجامعة الرازي لا توجد بسجلات الشهادة السودانية لهذا العام ولا العام السابق ولا العام الذى قبله.

وأكد البيان أن الوزارة شرعت في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المدعو ياسر وستحيط الوزارة الراي العام علما بكل المستجدات في هذا الجانب.

صحيفة السوداني