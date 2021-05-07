بعد تأجيل مباراتي التصفيات سوداكال يتراجع ويطلب بقاء الدوليين بالمريخ





وجه رئيس نادي المريخ آدم سوداكال ببقاء واستمرار نجوم المريخ الدوليين المختارين لقائمة المنتخب في معسكر الفريق الإعدادي المقام بالقاهرة، وذلك بعد إلغاء تجمع المنتخب الذي كان من المفترض أن ينعقد في السادس عشر من مايو الجاري.

وكان رئيس النادي وفق صحيفة السوداني قد وجه بالتحاق اللاعبين المختارين للمنتخب بتجمع صقور الجديان، قبل أن يعود ويخطر الجهازين الإداري والفني بقيادة الإنجليزي لي كلارك ببقاء و استمرار اللاعبين في معسكر القاهرة حتى نهايته، وجاءت الخطوة في أعقاب صدور قرار من الاتحاد الإفريقي بتأجيل الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم القادمة.

( كوش نيوز)