شاهد.. حسناء السوشيال ميديا السودانية تثير ضجة غير مسبوقة بجمالها الفائق وصورتها المثيرة للجدل وطلبات الزواج تنهال عليها كالمطر





أثارت نجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان إسراء عبد القادر ضجة غير مسبوقة على حسابها العامر عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والذي تداوم عبره على نشر صورها وتغريداتها التي عادت ما تثير جدل وردود أفعال واسعة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين لحساب النجمة الملقبة بحسناء السوشيال ميديا, فقد نشرت مؤخراً صورة أثارت ضجة واسعة وذلك بسبب ظهورها بملابس قصيرة وضيقة.

متابعي نجمة السوشيال ميديا الذين تجاوز عددهم ال 20 ألف شخص شككوا في سودانيتها وذلك لسببين حسبما أكدوا في تعليقاتهم, أولهم تحررها الكبير على حد تعبيرهم.

بينما كان السبب الثاني جمالها الفائق والملفت للنظر حيث شبهها الكثيرون بنجمات السينما اللبنانيات, وهو ما دفع بعض المعلقين للرد على أصحاب هذا الاحتمال بسخرية كبيرة, حيث كتبوا (بالنسبة للناس البتقول هي ما سودانية انتو ما عندكم ثقة في المنتج المحلي).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد تلقت إسراء عدد كبير من طلبات الزواج من خلال التعليقات الواردة على صورتها, ولكن يبدو أن الطلبات لم تلفت انتباه حسناء السوشيال التي لم تكن حريصة على الرد على أصحاب طلبات الزواج الكثيرة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين