الحضري يستعيد الذكريات مع بعثة الأحمر





سجل مدرب حراس سيراميكا كليوباترا المصري، الكابتن عصام الحضري زيارة إلى مقر بعثة المريخ والتقى بالجهازين الفني والإداري إلى جانب اللاعبين وحياً الحضري الفرقة الحمراء بمناسبة التواجد في العاصمة المصرية متمنيا لها إقامة طيبة وأكد سعادته بلقاء لاعبي الأحمر والجهازين الفني والإداري متمنيا التوفيق للفريق في الاستحقاقات القادمة. وبدأ الحضري وفق صحيفة السوداني تجربة تدريبية مؤخرا مع فريق سيراميكا كيلو باترا رفقة الكابتن ضياء السيد بعد أن اجتاز اللاعب كورسات تدريب عالية المستوى بدولة الإمارات ونال رخصة التدريب B الآسيوية.

الخرطوم ( كوش نيوز)