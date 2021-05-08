ميسي وسواريز يقودان تشكيلتي برشلونة وأتلتيكو في الليجا





كشف المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن التشكيلة الأساسية لفريقه في مواجهة أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، على ملعب كامب نو. ضمن منافسات الجولة الـ35 من الليجا. وشهد تشكيل برشلونة (بحسب الامارات نيوز) تواجد ديست كظهير أيمن، بعدما أثيرت الشكوك حوله، بينما سيلعب مينجويزا في الدفاع بدلاً من أراوخو، ولم تظهر تغييرات في الوسط والهجوم. مقارنةً بالمباراة الماضية ضد فالنسيا. وجاء تشكيل البلوجرانا كالتالي: “تير شتيجن، ديست، مينجويزا، بيكيه، لينجليت، ألبا، بوسكيتس، دي يونج، بيدري، ميسي، جريزمان”. وعلى الجانب الآخر، أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه. الذي جاء كالآتي: “أوبلاك، تريبير، سافيتش، فيليبي، هيرموسو، كوكي، يورينتي، كاراسكو، ليمار، كوريا، سواريز”.

الخرطوم (كوش نيوز)