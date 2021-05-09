امتدح جهود البرهان وتاور .. برقو: شداد هو مرشح مجموعتنا لرئاسة الاتحاد





قال الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA، خلال كلمته في تكريم المنتخب الوطني من نادي الاتحاد البحراوي في الصالة الذهبية مساء امس الأول، انهم أكملوا ترتيباتهم لتكوين مجموعتهم الانتخابية التي ستخوض المعترك الانتخابي القادم، وهي مجموعة جيدة ومنظمة، وأضاف أنهم قرروا رسمياً تقديم البروفسير كمال شداد لولاية ثانية، من هذه المجموعة، وهو الراعي لنجاحهم الكبير والذي وقف من خلفهم وآزرهم وظل سنداً ودعماً بخبرته وغزير علمه وطول تجربته وعفته، واستطرد رئيس لجنة المنتخبات بأنهم في كل القارة الافريقية يجدون السؤال عن (أبونا شداد كيف)، وزاد بأن العالم الكروي يحترم ويكرم البروف شداد، ونحن أولى بذلك..

الدكتور حسن برقو قال إن الجانب الأخلاقي يوجب عليهم توقير عالم يحترمه كل العالم مثل البروف شداد الذي قدم الكثير في مسيرة طويلة ولم يأبه بأي اساءات وشتائم تعرض لها، مؤكداً انهم على دربه ماضون، و قد أمنوا تماما على تقديمه رئيسًا في الانتخابات القادمة لدورة 2021- 2025م..

التأهل

الدكتور حسن برقو قال إن الوصول إلى نهائيات أمم أفريقيا كان ضرباً من المستحيل لدى البعص، ولكنهم بالعزيمة والاصرار بلغوا المكان الطبيعي للسودان حتى إن كان على حساب منتخب مثل جنوب أفريقيا، وعضد برقو حديثه بأنهم عازمون على ذات المضي في تصفيات كأس العالم قطر 2022م، وبلوغ النهائيات وذاك الأمر ليس ببعيد أن تم العمل بذات العزم ويبقى التوفيق من عند الله..

نصف مليار

تبرع خلال الاحتفالية الدكتور حسن برقو إلى فرقة بحري الموسيقية التي تصم عازفين من مختلف الأعمار يملكون مواهب كبيرة بمبلغ نصف مليار جنيه..

تاور

وجه الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية خلال كلمته في احتفالية بحري شكرا خاصاً إلى البروفسير صديق تاور رئيس لجنة الطوارئ الصحية وعضو مجلس السيادة على وقفته الكبيرة معهم في أزمة الدوري والسماح لهم بعودة النشاط، الأمر الذي كان له كبير الأثر في ترقي صقور الجديان إلى العرس الأفريقي الكبير بالكاميرون، وذكر أن تاور شريك في إنجاز الترقي..

مجلس السيادة

قال الدكتور حسن برقو إن من واجبهم شكر مجلس السيادة، وشكر خاص لرئيسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي ظل دعمًا وسندًا لهم، وكذلك نائبه الفريق اول محمد حمدان دقلو (حميدتي).. لجزيل العطاء الذي وجدوه منه..

شهداء الثورة

في ختام حديثه قال السلطان حسن برقو إن التكريم من جانب نادي الاتحاد البحراوي سابقة حميدة، لنادٍ يتقدم لتكريم المنتخب، ولم يتوقعوا ان يكون بهذا الجمال والنجاح الكبير.. وقال برقو: الأجمل ان التكريم حمل اسم شهداء الثورة المجيدة التي لولاها ما تأهل المنتخب فقد منحت شباب السودان والمنتخب الدافعية الإيجابية.. وشكر اهل بحري الذين شرفوه وهو أحد مواطني بحري..

صحيفة الصيحة