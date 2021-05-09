والي الخرطوم: لا يُوجد اتفاق مع أي جهة لإنشاء بوّابات تعرفة مرورية





نَفت حكومة الخرطوم بشكل قاطع ما تَمّ تداوله عن مشروع (عابر)، وأن حكومة الولاية اقتربت من توقيع اتفاق مع إحدى الشركات الأجنبية لإنشاء نظام لما أسمته ببوابات التعرفة المرورية، وأكدت أن هذه الخبر عار عن الصحة، ووصفته بأنه تزويرٌ معلوم الأهداف.

وأوضح مكتب والي الخرطوم في تعميم صحفي أمس، أنّ الأسافير تناقلت خبراً غير معلوم المصدر، مفاده أنّ ولاية الخرطوم قد اقتربت من توقيع اتفاق مع إحدى الشركات الأجنبية لإنشاء نظام لما أسمته ببوابات التعرفة المرورية، حيث حدّدت شوارع بعينها وفقاً لتعرفة محددة، بل حدّدت اسماً للمشروع (عابر).

وأكد مكتب والي الخرطوم أنّ كل ما ورد في هذا الخبر عار عن الصحة تماماً ولا يمت للحقيقة بصلة، وقطع بأنّ ولاية الخرطوم ووزارة البنى التحتية بالولاية لا علاقة لهما بكل ما ورد في الخبر المعني.

وقالت حكومة الولاية، إنّ كل هذه الأكاذيب والأخبار الملفقة درجت كثيرٌ من الجهات ذات الغرض من فلول النظام البائد على ترويجها، وأضافت (هي مُحاولات معروفة الأهداف والمقاصد للنَّيل من حكومة الفترة الانتقالية).

ودعا مكتب والي الخرطوم إلى عدم الالتفات للشائعات واستقاء الأخبار من إعلام ولاية الخرطوم كجهة رسمية، وأكد مكتب الوالي أن حكومة ولاية الخرطوم ووزارة البنى التحتية بالولاية تحتفظان بالحق القانوني في مُلاحقة مُروِّجي الشائعات والأخبار المُضلِّلة.

صحيفة الصيحة