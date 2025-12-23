وزارة الثقافة والإعلام والسياحة تباشر مهامها من الخرطوم

باشرت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة صباح الأحد مهامها من العاصمة الخرطوم، وعقدت أول اجتماع لها من المقر الجديد، حيث تم وضع خطة عمل قصيرة المدى لمتبقى العام تماشيا مع متطلبات الانتقال ودفعا لمسيرة عمل حكومة الأمل .

واكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة د. جراهام عبد القادر لدى إجتماعه بالموظفين على ضرورة أن يتماشى العاملين مع الوضع الراهن وظروف وقرارات الحكومة، ومقابلة كل الطوارئ، من انتقال إلى مقر العمل وتغيير المكان، منوها إلي إيجابيات التنقل والانتقال، وشدد الوكيل على أهمية أن تحرز الوزارة المركز الاول في اداء المهام والانضباط والتناغم .