لماذا أشادت وزيرة مصرية بمحمد صلاح أمام البرلمان؟





أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن المصرية بدور الحملات الإعلانية التي شارك فيها لاعب نادي ليفربول محمد صلاح، في التوعية من خطر إدمان المخدرات.

جاء هذا اليوم الأحد خلال حضورها الجلسة العامة لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بحسب موقع “بوابة أخبار اليوم”.

وقالت الوزيرة المصرية إن حملات الدعاية التي جرت خلال الفترة الأخيرة ساعدت في تقليل نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب، وخاصة إعلان محمد صلاح.

وأشارت القباج إلى أن الإعلان حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ البدء في بثه بهدف حماية الشباب.

وذكرت الوزير المصرية أن الإعلان الأخير للتوعية بخطر المخدرات حقق أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة خلال وقت محدود.

وأكدت وزيرة التضامن أن الهدف من التوعية بخطر المخدرات يمكن تحقيقه وذلك لأن الشباب بحاجة إلى هذه التوعية.

العربية نت