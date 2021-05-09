ردا على الاتهامات اسامة عطا المنان : ( يمكرون والله خير الماكرين)





علق امين خزينة اتحاد كرة القدم السابق اسامة عطا المنان على الاتهامات التي تحاصره بتصريحات مقتضبة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك). واكد عطا المنان وفق صحيفة السوداني بان مسلسل الكتابات والتشويه لسمعته ليس جديدا واستمر لاكثر من 3 سنوات، لافتا انه وبالرغم من ذلك الا أن الله نصره بالحق في كل منصات المحاكم والعدالة قبل أن يعود ويقول (والآن يمكرون والله خير الماكرين). يشار الى أن عطا المنان يبرز ضمن قائمة الاسماء التي ينتظر ترشحها في الجمعية العمومية المرتقبة لاتحاد كرة القدم خاصة في ظل الامكانيات التي يتمتع بها الرجل عطفا عن علاقاته الممتدة بيد أن واحدة من اهم التحديات التي تواجه الرجل هي تجاوز ما يثار عنه من اتهامات من قبل القيادة الحالية من اتحاد كرة القدم.

الخرطوم ( كوش نيوز)