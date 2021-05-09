هلال الأبيض يشرع في تدوين بلاغات بالتزوير





كلف مجلس ادارة نادي الهلال الابيض عضو مجلسه المقدم شرطة المعز أحمد عبد الرحمن بفتح وتدوين بلاغات جنائية خاصة لبعض الاشخاص الذين قاموا بتزوير توقيعات بعض اعضاء الجمعية العمومية بغرض سحب الثقة من مجلس الادارة وسيتم احضار الشهود الذين تم تزوير توقيعاتهم للادلاء بأقوالهم لدى المتحري الخاص بالبلاغ. واكد سعادة المقدم شرطة المعز أحمد عبد الرحمن وفق صحيفة السوداني شروعهم في تدوين البلاغات فورا والحفاظ على هيبة مجلس الادارة وارساء ادب وموروثات نادي الهلال الابيض والتي تدين وترفض مثل هكذا ممارسات وأنهم على أهبة الاستعداد لمغادرة النادي بالطرق الشرعية والقانونية وليس بمثل هذه التصرفات الدخيلة على مجتمع ناد كبير وعريق كهلال الأبيض ولن يتوانوا في الدفاع عن مكتسباته والقيم الرياضية والادب الذي ارساه النادي منذ القدم .

الخرطوم ( كوش نيوز)