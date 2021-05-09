مهاجم المريخ يطالب بمستحقاته المالية





طالب مهاجم المريخ محمد عباس تمسك بحقوقه المالية بطرف النادي ورفض اي اتجاه للتسوية خلال فترة التسجيلات الاخيرة. وبحسب المصادر فإن سوداكال عرض على اللاعب اعارته لاحد الاندية وخيره بين الذهاب الى ناديي توتي او الاهلي مروي الا أن اللاعب رفض كل الخيارات المطروحة وتمسك بحقوقه المالية بطرف ادارة النادي ومن ثم دراسة اي عروض مقدمة. يشار الى أن توتي وبحسب صحيفة السوداني اعلن صرف النظر عن محمد عباس عقب تماطل ادارة المريخ في اطلاق سراحه عطفا على رغبة اللاعب في اخذ حقوقه المالية في المقام الأول.

الخرطوم ( كوش نيوز)