مدير مرور الجزيرة: 60% من العربات غير مرخصة





أعلن العميد شرطة عادل التجاني محمدين مدير الإدارة العامة للمرور بولاية الجزيرة أن سير العربات بدون لوحات يعتبر جريمة. ولفت إلى أن 60% من العربات بالولاية غير مرخصة. وكشف محمدين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح اليوم برئاسة إدارة المرور بمدني عن تبني حكومة الولاية استئناف العمل في الخارطة المرورية عبر تبني تأهيل وصيانة وفتح الطرق الجديدة واستمرار حملات الضبط المروري المشتركة لإزالة كل مخالفات الطريق. وعدد مدير إدارة المرور البرامج التي تم تنفيذها خلال أسبوع المرور العربي لهذا العام 4 ـ 10 مايو الجاري والذي جاء تحت شعار: (الحوادث ليست بمصير بل إهمال وتقصير) التي هدفت لرفع الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق والسائق عبر المحاضرات في المواقف والأسواق إضافة لاستهداف تلاميذ المدارس بالثقافة المرورية.وقال إن الأسبوع صاحبته جملة من البرامج شملت الدورة الرياضية وزيارة مراكز العزل للمصابين بكورونا وأطفال السرطان والمرضى مصابي الحوادث. وأكد أن الاحتفال بأسبوع المرور العربي جاء في ظل ظروف استثنائية تمثلت في جائحة كورونا والضائقة الاقتصادية وشهر رمضان مما حتم الالتزام بالاشتراطات الصحية ومنع البرامج الجماهيرية الحاشدة. وجدد حرص إدارته على استمرارية برامج التوعية المرورية عبر جميع الوسائط الإعلامية والبرامج الاجتماعية بعد أسبوع المرور العربي إضافة لتوجيه الوالي باستمرار تخفيض رسوم المعاملات المرورية.

سونا